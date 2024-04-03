4 человека погибли из-за мощного землетрясения у побережья Тайваня

Из-за мощного землетрясения у побережья Тайваня погибли по меньшей мере четыре человека погибли и 97 пострадали сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.



Землетрясение магнитудой 7,2 в уезде Хуалянь, которое произошло в среду в 7:58 по местному времени, ощущалось на всей территории Тайваня. По сведениям местных сейсмологов, эпицентр находился у восточного побережья острова в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг был на глубине 15,5 км. После этого в названном районе было зафиксировано более 20 повторных толчков.

