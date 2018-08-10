Стрелявший задержан, его мотивы неизвестны. Полицейские рекомендуют жителям улицы Бруксайд-драйв, где произошел инцидент, оставаться дома и не открывать двери. Напомним, в 2014 в перестрелке в городе Монктон погибли 3 полицейских, еще 2 получили ранения. А в июле этого года неизвестный открыл огонь из пистолета в центре Торонто - убил 2 и ранил 13 человек.