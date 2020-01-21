4 человека стали жертвами снежного шторма в Испании

В горных районах за сутки выпало до полуметра осадков. В Валенсии без света остались около 20 тысяч человек. В нескольких муниципалитетах закрыты школы. В Аликанте не работает аэропорт, отменены около 200 рейсов. Из-за удара стихии в Пиренеях перекрыто 30 дорог. Из-за высоких волн в Барселоне людей попросили не ходить на пляжи.