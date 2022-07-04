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4 июля в США отмечают День Независимости
День Независимости (только уже свой) отмечают американцы. Праздник приурочен к принятию в 1776 году декларации, которая провозгласила свободу Штатов от Британии.
Народ США от имени жителей нашей страны и себя лично поздравил Президент Беларуси. Наш лидер предложил американцам забыть про разногласия и объединить усилия в поисках выхода из тревожной и небезопасной ситуации. "Только таким образом наши народы в интересах своих детей и внуков, во имя общего дома, всей планеты, во имя жизни смогут справиться с существующими противоречиями", - говорится в поздравлении.
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