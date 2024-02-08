4 кандидата будут бороться за пост президента России

В России завершена регистрация кандидатов на предстоящих выборах президента страны. 8 февраля Центризбирком России провел заседание, по итогам которого окончательно определился список претендентов на высший государственный пост, сообщает БЕЛТА.

"У нас по итогам заседания есть полная ясность, что в избирательных бюллетенях будет четыре кандидата", - сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Таким образом, в бюллетени для голосования будут внесены фамилии ранее зарегистрированных ЦИК кандидатов: действующего президента России Владимира Путина, идущего на выборы в качестве самовыдвиженца, Леонида Слуцкого, выдвинутого от ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ и Владислава Даванкова от партии "Новые люди".

На заседании 8 февраля ЦИК России отказал в регистрации в качестве кандидатов лидеру партии "Коммунисты России" Сергею Малинковичу и выдвиженцу от партии "Гражданская инициатива" Борису Надеждину. У обоих процент брака в подписных листах избирателей превышает допустимые 5 %: у Бориса Надеждина недостоверными признаны более 15 % подписей, у Сергея Малинковича - почти 15 %. Кроме того, ЦИК официально утвердил снятие с выборов блогера-эколога Анатолия Баташева, который еще 31 января заявил о выходе из предвыборной кампании, а также бьюти-блогера Рады Русских, сдавшей в Центризбирком 476 подписей из необходимых для регистрации на выборах 300 тыс.

Ранее на этапе сбора подписей из предвыборной гонки выбыли лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов и Ирина Свиридова, представлявшая Демократическую партию России.

Агитационная кампания кандидатов в президенты РФ начнется 17 февраля, она продлится до ноля часов по местному времени 15 марта. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта, при этом Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.