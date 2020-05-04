4 миллиона итальянцев сегодня впервые выходят на работу после карантина

4 миллиона итальянцев сегодня впервые выйдут на работу после почти 2 месяцев жесткого карантина. Как уточняется, первые послабления коснутся производственной и строительной деятельности. Кроме того, гражданам разрешается в узком семейном кругу гулять в парках и садах. В остальном обычная жизнь итальянцев пока останется прежней. Магазины, рестораны, торговые центры и парикмахерские остаются закрытыми. Не открываются пока и учебные учреждения. Школьники и выпускники готовятся сдавать экзамены онлайн.