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4 погибших под лавиной в Эквадоре

Трагедия в Эквадоре. Лавина стала причиной смерти 4-х туристов. Еще один пострадал. Снежные массы сошли с извергающегося вулкана Чимборасо. В этот момент на склоне находилось 12 человек.

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