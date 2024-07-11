4 страны НАТО договорились о разработке дальнобойных ракет

Очередной шаг на пути к эскалации: Франция, Германия, Италия и Польша на полях саммита НАТО в Вашингтоне подписали соглашение о совместной разработке крылатых ракет большой дальности. По сообщениям немецкого издания FAZ, дальность полета ракеты планируют сделать свыше тысячи километров. А итальянские СМИ уточняют, что документ подписан в целях якобы "укрепления наземной обороны".