4 взрыва прогремели в Кабуле
Сразу 4 взрывапрогремели сегодня в Кабуле. Как минимум двое силовиков погибли, еще шестьчеловек получили ранения. В первых двух случаях были подорваны магнитные бомбы.Их целью был автомобиль, в котором находился старший сотрудник службы охранывысокопоставленных персон страны. Две других бомбы были заложены подполицейскими автомобилями. Взрывная волна нанесла значительный ущерб зданиямвокруг. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себяответственность…