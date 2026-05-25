Коррупция в Украине - тема, которая не теряет актуальности. Последний громкий скандал связан с именем Андрея Ермака, бывшего главы офиса президента, вышедшего под залог в 3 млн долларов. Примечательно, что НАБУ проверяет каждую копейку, а сбор средств был открыт даже через народный донат. Самая популярная сумма пожертвований - 666 гривен, что некоторые связывают с обвинениями в адрес Ермака в приверженности оккультным практикам.

Ему приписывают отмывание более 50 млн долларов. Однако, как отмечают аналитики, для ближайшего соратника Зеленского это лишь "копеечный заработок". О том, что стоит за этим скандалом и к каким последствиям для Украины и региона ведет политика киевского режима, рассказала заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в "Актуальном интервью".

Ключевой вопрос, который возникает при обсуждении этого дела - почему именно сейчас? Ответ, по мнению эксперта, кроется в политической подоплеке. НАБУ - это организация, которая подчиняется Соединенным Штатам, своего рода "смотрящие за коррупцией". Они не обязательно предают огласке все факты, но держат их до определенного момента.

"Зеленский показывает, что он непокорный, что не слушается американцев, - пояснила Ирина Новикова. - Ему Соединенные Штаты показали, что знают все о коррупционных схемах".

заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68affd59-6f22-4401-bbfa-e8c8834e9748/conversions/2c30b611-417a-42e8-9662-64e468a6381d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68affd59-6f22-4401-bbfa-e8c8834e9748/conversions/2c30b611-417a-42e8-9662-64e468a6381d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68affd59-6f22-4401-bbfa-e8c8834e9748/conversions/2c30b611-417a-42e8-9662-64e468a6381d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68affd59-6f22-4401-bbfa-e8c8834e9748/conversions/2c30b611-417a-42e8-9662-64e468a6381d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Схема, в которой замешаны бывший министр энергетики Герман Галущенко и вице-премьер Алексей Чернышев, оказалась простой и циничной. После того как российские войска начали наносить удары по энергоструктуре Украины, США и Европа стали выделять средства на восстановление. При объявлении тендеров выигрывали определенные компании, откаты от которых составляли от 10 до 15 %. Именно на эти средства, как утверждается, был построен элитный дачный поселок для высокопоставленных чиновников.

Особое возмущение вызывает фраза Галущенко из слитых телефонных разговоров: "Эх, жаль столько денег отдавать на восстановление". По подсчетам, только на одной этой операции было украдено около 100 млн долларов. При этом логика коррупционеров проста: восстановят - снова разбомбят, а отчитаются о миллиардных расходах.

Коррупционные схемы не ограничиваются восстановлением инфраструктуры. Западное оружие, поставляемое в Украину, расползается по миру. В африканских странах, в частности в Нигерии, Чаде и Нигере, находили вооружение, переданное европейцами и американцами украинской стороне. Более того, появилась информация об украинских боевиках, воюющих на стороне повстанцев в Африке.

Экономика Украины находится в критическом состоянии. Потери на фронте составляют более миллиона мужчин, а еще около 10-11 млн человек покинули страну. Если до войны население составляло 40 млн, то сейчас - около 25 млн.

На этом фоне руководство Украины приняло программу замещения населения мигрантами. Только за год приехало более 300 тыс. человек, в основном из Пакистана, Афганистана и стран Ближнего Востока. Официальный план до 2030 года - завезти до 5 млн мигрантов.

Уже сейчас фиксируются первые конфликты на межнациональной почве: в центре Киева произошла драка, в которой индусы избили украинскую женщину. Когда диаспоры вырастут и объединятся, положение коренного населения может стать катастрофическим.

"Это говорит о том, что украинского населения на этой территории не будет, - подчеркнула эксперт. - Вопрос - какое население будет и что будет на этой территории".

Приезжают не специалисты с высоким образованием, а люди рабочих профессий, которые, по отзывам работодателей, не отличаются трудолюбием и требуют постоянного контроля. И если в Беларуси эту ситуацию еще можно отследить и контролировать, то на Украине последствия могут быть непредсказуемыми.

Украина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c64d345b-f89f-4628-b141-50e49b2ec8ed/conversions/ef57b363-bebd-4494-b2d8-41f42cfa5fba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c64d345b-f89f-4628-b141-50e49b2ec8ed/conversions/ef57b363-bebd-4494-b2d8-41f42cfa5fba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c64d345b-f89f-4628-b141-50e49b2ec8ed/conversions/ef57b363-bebd-4494-b2d8-41f42cfa5fba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c64d345b-f89f-4628-b141-50e49b2ec8ed/conversions/ef57b363-bebd-4494-b2d8-41f42cfa5fba-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что касается обещаний экономического бума и масштабных инвестиций после окончания войны, то, как считает экономист, такое в принципе невозможно. Дело в том, что Владимир Зеленский уже продал украинскую территорию, причем не только американцам, но и британцам: речь идет о добыче редкоземельных материалов. Однако эти технологии связаны с загрязнением окружающей среды и экологическими рисками.

Уже сейчас Украина предоставила Чернобыльскую зону для захоронения радиоактивных отходов из Европы. Если начнется промышленная добыча редкоземельных металлов с использованием взрывных технологий, это приведет к дальнейшему загрязнению территории, а учитывая близость Украины к Беларуси и России, последствия могут затронуть и соседние страны.