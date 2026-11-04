5 ноября в Шанхае откроется 9-я международная выставка импортных товаров. Масштабное событие объединит представителей из более чем 160 стран, регионов и международных организаций. Беларусь традиционно выступает в числе участников. Планируем презентовать в том числе и национальный павильон. 4 ноября насыщенная бизнес-повестка на двустороннем треке. В Шанхае прошел Белорусско-китайский форум.

Если в мире есть настоящий друг, то и край света кажется соседним двором. Эта строчка из стихотворения китайского поэта Ван Бо не только знакома практически каждому школьнику Поднебесной, но и идеально подходит под описание белорусско-китайского всепогодного сотрудничества. Например, несмотря на тысячи километров, вопросы логистики и сертификации, местный потребитель все лучше начинает узнавать вкус и качество белорусских продуктов питания.

В Китае ближе узнают нашу продукцию

Об этом говорит интерес местного бизнеса работать с Беларусью. От содействия в открытии национального павильона в Хэйхэ до магазинов с белорусским мороженым в Шанхае. Предстоящее ЭКСПО - хороший повод накануне в спокойной атмосфере провести переговоры и презентовать бренд "Сделано в Беларуси" для китайского рынка.

Александр Шевченко, генеральный консул Беларуси в г. Шанхае:

"Как правило, китайские компании заинтересованы не в одном каком-то наименовании белорусской продукции, а подходят комплексно и готовы приобретать разные продукты, начиная от молочных товаров и так далее. Компании привлекли значительное количество китайских потребителей. Это представители комитетов по содействию международной торговли провинций нашего региона. Есть гости из провинций, которые не относятся к нашему консульскому округу".

Условия для сотрудничества

Уже созданы максимально хорошие условия для устойчивого партнерства. В качестве примера - взаимодействие на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Этот год, к слову, рекордный по количеству аккредитованных на бирже китайских компаний.

Алексей Дыкуша, руководитель представительства БУТБ в г. Шанхае:

"Динамика сохраняется, это находит свое отражение в первую очередь в цифрах. То есть, если в прошлом году у нас зашло через представительство и головной офис 100 компаний, то в этом году уже за неполный год к нам пришло более 120 компаний китайских".

Качество - то, что привлекает потребителя

Традиции ГОСТов, международные сертификаты, натуральность, вкус, а в конечном итоге качественный продукт - это и привлекает потребителя. Белорусские предприятия приходят на китайский рынок с пониманием, что тот или иной товар будет востребован. Очевидный пример - сухое молоко.

Екатерина Лаптева, заместитель гендиректора Слуцкого сыродельного комбината:

"Это тот продукт, который интересен этому рынку. Основные объемы такого продукта идут именно на китайский рынок. Здесь из года в год потребление молочных продуктов растет. Где-то не хватает своего собственного сырья, они в обычном домашнем хозяйстве используют сухое молоко. Сейчас мы запустили оборудование по производству сухого молока в стиках, тоже будем предлагать в этот регион. Мы на выставке все эти продукты представим, это можно будет увидеть, попробовать".

Расширение поставок белорусских товаров

В Шанхай презентовать свой потенциал и, конечно же, ассортимент приехали флагманы-производители, региональные компании, представители отечественных брендов, которые не первый год узнают за рубежом. Китайские компании готовы подключаться к идее продвижения качественных белорусских товаров в провинции и города Поднебесной.

Цзэн Вэй, председатель Комитета содействия международной торговле г. Вэньчжоу:

"В Китае есть старая поговорка: "для народа пища - это небо". Вэньчжоу - прибрежный открытый город Китая, частная экономика здесь очень развита. Белорусские сыры, молочные продукты, мясные изделия - все они очень самобытны и очень вкусные. Я надеюсь, что еще больше более качественных белорусских продуктов смогут прийти в Вэньчжоу, а наши вэньчжоуские вкусности также отправятся в Беларусь. Мы движемся навстречу друг другу, я с нетерпением жду нашего сотрудничества".

Беларусь на крупнейшем ЭКСПО

Традиционно подобные форумы в преддверии импортного ЭКСПО - возможность не только обсудить рабочие вопросы, но и заключить новые контракты. Весь потенциал белорусского продовольствия увидим уже в ближайшие несколько дней на главной выставочной локации Шанхая. Отдельное внимание на тематическом павильоне будет уделено дегустации блюд национальной кухни.