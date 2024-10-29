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5 ноября в США - основной день голосования на выборах президента. Кто займет кресло в Белом доме?
5 ноября в США в 60-й раз пройдут выборы президента.
За пост борются кандидат от демократов и вице-президент Камала Харрис и представитель республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп, а также кандидат от Либертарианской партии Чейз Оливер, представитель Партии зеленых Джилл Стайн и представители менее известных партий и независимые кандидаты.
Похоже, насчет событий ближайших дней два главных кандидата придерживаются разного мнения. Харрис, похоже, скорее пессимистка: как свидетельствуют соседи, вокруг ее дома возведен впечатляющей высоты и мощи забор. Трамп же весел, безмятежен и строит планы на будущее - хочется надеяться, шуточные.
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Соцопросы сохраняют интригу. По данным телеканала NBC, оба кандидата набирают по 49 % голосов. А опрос компании Emerson College обещает Трампу победу в 6 из 7 ключевых штатов. Есть еще данные так называемой "комплексной модели" от телеканала АВС. Согласно им, Трамп лидирует с показателем 53 % против 47 у Харрис.
В любом случае в Штатах ближайшие несколько суток будут очень напряженными. ФБР даже создала специальный командный пункт, который будет вести мониторинг ситуации в стране.
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