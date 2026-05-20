5 стран предложили ввести поэтапное членство Западных Балкан в Евросоюз

5 стран Евросоюза предложили ввести поэтапное членство Западных Балкан в ЕС. С инициативой выступили Австрия, Италия, Словакия, Словения и Чехия. Новый подход поможет Евросоюзу усилить свое геополитическое влияние и противостоять воздействию Москвы или Пекина, считают в этих странах.

Авторы описывают предложенную модель как систематическую секторальную интеграцию. При этом должны быть предусмотрены гарантии на случай, если страна, которая пользуется особым доступом к рынку ЕС, начнет отступать от него.