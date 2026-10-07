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Движение старшеклассников вспыхнуло в пригороде Парижа. Лицеисты просили элементарного - решить проблемы: учителей мало, есть здания в аварийном состоянии, программы деградируют. Оказалось, это проблема не одного населенного пункта.

К 1 октября протесты хватили уже более 300 школ по всей стране, в некоторых учебный процесс остановлен полностью. Что решил Макрон? Избивать протестующих. На школьников спустили полицию с дубинками, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Как интересно получается, вы включаете вечерние новости, и вам показывают Францию, охваченную хаосом. Молодые люди в капюшонах, которые что-то жгут и куда-то что-то бросают. Диктор с тревожным лицом рассказывает о насилии, вандализме и городской войне. А потом вы берете телефон, открываете социальные сети и видите совсем другую Францию. В вертикальных видео, снятых на трясущийся телефон, вы видите 15-летнюю девочку, которой полицейский заламывает руки за спину, слышите, как она кричит "Вы делаете мне больно!".

"Мы видим, как идет ухудшение экономических условий во Франции. И молодежь прекрасно понимает, что обучаясь в школе, университете, они не имеют возможности потом найти нормальную работу. Будущего фактически у них нет, это так называемое потерянное поколение. Безусловно, Макрон будет стараться подавить эти протесты, причем жесткими методами, с помощью полиции, удержать власть, но мы знаем, что такие протесты, как правило, приводят к смене правительства", - отметил председатель правления Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин.

Депутат от "Непокоренной Франции" опубликовал видео, где полицейский целенаправленно сбивает бегущего подростка. Парламентарий называет это полицейской дикостью. Дальше Сент-Уан-Ломоне 14-летнему школьнику сломали челюсть, удар был нанесен с очень близкого расстояния.

Почему так происходит? Почему телевидение показывает горящие баки, а соцсети - сломанные челюсти? Ответ простой: телевидение показывает то, что выгодно власти. Репортер агентства France Press цитирует 17-летнего парня: "Нас по 35 человек в классе. При 35 градусах летом это невыносимо. Это причина. Это то, с чего все началось. Но в вечерних новостях вы этого не услышите. Официальные СМИ показывают вам Францию в огне. Соцсети показывают вам французских школьников в синяках".

Макрон нашел решение проблем образования: не поднять зарплаты учителям, не отремонтировать школы, а просто разогнать школьников перцовым газом и дубинками. Ученики выходят на улицы Парижа, Лиона, Марселя с требованием прекратить урезать бюджеты, вернуть учителей, отремонтировать здания, чтобы в них не было стыдно заходить. А ответ власти школьникам - перцовый газ в глаза, дубинки.

За неделю протестов как минимум 119 раненых. Логика французской власти: если посадить или отдубасить всех школьников, то проблема перегруженных классов решится сама собой.

"Очевидно, что акции вызваны системными проблемами в образовании. Однако вместо диалога с обществом французские власти прибегают к массовым произвольным арестам, что лишь усиливает радикализацию протеста. Вызывает сожаление, что при декларируемой приверженности правам человека французские власти вместо увеличения вложений в социальную сферу и образование направляют значительные средства на финансирование сомнительных правозащитных структур, откровенно радикальных образований, а также поддержку конфликтов за рубежом. К сожалению, мы отмечаем, что западные правозащитные структуры и политики хранят молчание", - подчеркнул начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков.

Как Пятая республика докатилась до того, что мобилизовала 45 тыс. полицейских, бронетехнику и спецназ против детей с плакатами? 29 сентября по всей Франции прошла общенациональная забастовка госсектора, которая охватила более 170 городов. Учителя, медики, пожарные, сотрудники налоговых и социальных ведомств требовали прекратить замораживать зарплаты.

Правительство готовит бюджет на 2027 год с сокращением расходов на 54 млрд евро. Заморозка индексации зарплат госслужащих должна дать экономию в 2 млрд евро. 4 тыс. учителей планируется выбросить на улицу.

В сентябре рыбаки блокировали порты Ниццы, Сета, Кан и одну нефтебазу. Они бастуют против взлетевших цен на топливо. Дальнобойщики и логистические профсоюзы анонсировали собственные блокады дорог. Франция - это уже не страна отдельных протестов. Учителя, врачи, пожарные, фермеры, рыбаки, школьники - все вышли на улицы, они недовольны политикой Макрона.

Пока Макрон зачищает лицеи перцовым газом, огонь перекинулся через границу. 1 октября волнения вспыхнули сразу в пяти колледжах бельгийского Льежа. У Института Мориса Тореза загорелся костер, в который полетели самокаты. Правительство франкоязычного сообщества провело через парламент так называемую декрет-программу по увеличение нагрузки учителей старших классов на 10 % без компенсации в зарплате, сокращению бюджетов на школьные принадлежности и бесплатные обеды и вишенка на торте, повышению стоимости обучения в вузах до 1194 евро для 58 % студентов.

"Протестные настроения продолжаются на протяжении 50 лет, причины не всегда одинаковы, но они в любом случае завязаны пенсионной реформе, которую активно продвигает Макрон, это во-первых. Во-вторых, недофинансирование всей социальной системы, в том числе и системы образования. Все это вылилось в те протестные настроения, которые сейчас мы наблюдаем", - заявил директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

Пока на улицах Франции 15-летним пацанам пробивают головы дубинками за плакаты "Верните учителей", в Национальной ассамблее лежит законопроект № 691. Называется он красиво - "О признании презумпции законной самообороны для сил правопорядка". По сути, это лицензия на убийство. Законопроект вводит новую статью в Уголовный кодекс. Если полицейский применил оружие, он автоматически считается действовавшим в рамках закона, пока не доказано обратное. Проще говоря, если полицейскому ничего не будет за выстрел, он будет стрелять чаще. Макрон как раз обсуждает этот законопроект. Это практически подготовка к войне с собственным народом. Сегодня дубинка и газ против школьников, а завтра, получается, пуля.

За пять дней во Франции было 5 тыс. задержанных школьников, помещенных в тюремные камеры, 85 % из них - несовершеннолетние. Что это за государство, которое за неделю отправляет в изоляторы 5 тыс. школьников за неделю? Это Французская республика - колыбель прав человека, страна Вольтера и Гюго. Страна, которая научила весь мир словам "свобода", "равенство", "братство", сегодня превратилась в государство, которое за одну неделю помещает в изоляторы 5 тыс. подростков.

Франция уже не страна свободы, равенства и братства, это страна перцового газа, дубинок и задержанных подростков. 5 тыс. детей оказались в изоляторах за одну неделю. Сломанные челюсти, пробитые головы, слезоточивый газ в лицейских дворах против одного человека в Елисейском дворце, который вместо диалога готовит закон, разрешающий стрелять в демонстрантов без последствий.

Макрон проиграл не только оппозиции, не только профсоюзам, не только школьникам, он проиграл собственному народу. Когда государство поднимает руку на 15-летних пацанов, которые вышли с плакатом "Верните учителей", оно расписывается в собственной несостоятельности. Пятая республика трещит не от ударов извне, а от того, что ее собственные дети больше не верят ни одному слову власти.

Если Макрон не остановится, Францию ждет либо еще большее полицейское государство, либо революция. Что самое страшное, Макрон этого не понимает. Он думает, что дубинка - это аргумент, а изолятор - это диалог. Макрон вошел в историю как диктатор, который за одну неделю посадил за решетку 5 тыс. школьников. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".