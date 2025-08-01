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5 вулканов активизировались на Камчатке после землетрясения
Автор:Редакция news.by
После недавнего землетрясения на Камчатке сразу 5 вулканов проявляют опасную активность, сообщает ТАСС.
По информации МЧС, на вулкане Ключевской продолжается вершинное извержение, пепловая эмиссия и сход лавы. Возможны выбросы пепла до 10 км над уровнем моря. Такая же ситуация в районах вулканов Шивелуч, Карымский, Безымянный и Камбольный.
Специалисты считают, что активность на вулканах Шивелуч и Ключевской начала нарастать после землетрясения 30 июля, сильнейшего с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8.