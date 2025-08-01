5 вулканов активизировались на Камчатке после землетрясения

По информации МЧС, на вулкане Ключевской продолжается вершинное извержение, пепловая эмиссия и сход лавы. Возможны выбросы пепла до 10 км над уровнем моря. Такая же ситуация в районах вулканов Шивелуч, Карымский, Безымянный и Камбольный.