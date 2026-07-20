500 млрд долларов потерь, падение урожая и дефицит воды: Европа плавится от аномальной жары

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Лето 2026 года. Европа. +42 в Мадриде, +40 в Париже, +38 в Берлине. Это не новости из пустыни, это прогноз погоды для столиц самого богатого континента планеты.

Заводы останавливают конвейеры, так как техника не выдерживает температуры, поля выгорают до земли, туристы отменяют бронирования, энергосистемы трещат под чрезмерной нагрузкой.

А политики с умным видом рассказывают о климатических целях на 2050 год. Пока экономика горит прямо сейчас. Кто теряет деньги, а кто теряет власть и почему Европа оказалась не готова к тому, о чем ученые предупреждали тридцать лет. Подробности смотрите в "Понятной политике".

Жарче, чем в аду - так описывают ситуацию европейцы. Несколько недель они буквально плавятся под раскаленным солнцем. Аномальный плюс бьет столетние рекорды.

Жара бьет по здоровью людей и наносит колоссальный ущерб экономике. Температурный стресс нередко называют "тихим убийцей" из-за скрытого характера последствий. Кажется, термин можно отнести и к самочувствию, и к деньгам.

Когда земля плавится под ногами, прежде всего падает производительность труда. При температуре свыше 32 градусов общий объем производства снижается настолько, что один день аномальной жары сравним с половиной дня национальной забастовки.

По оценкам экспертов, при 38°C производительность падает на две трети, а при 40°C может снизиться до 76 %. Ученые из Калифорнийского университета установили, что в дни, когда температура воздуха превышала 32°С, риск травм на работе повышался на 6-9 %. При усилении жары до 37°С количество несчастных случаев возрастает на 10-15 %.

Европейский центральный банк считал, что каждый градус сверх нормы в летний период обходится экономике еврозоны почти в 0,5 % ВВП. Один аномально жаркий месяц - от 40 до 60 млрд евро потерь.

500 млрд - более чем серьезная цифра. Это почти весь годовой ВВП Бельгии, либо половина годового бюджета всего Евросоюза. И это притом, что ЕС взял курс на зеленую экономику.

Зеленая энергетика нанесла по экономике мощнейший удар. Этим летом в ЕС пришел "жаркий штиль", почти полное безветрие. И евро-ветряки замерли, как и предприятия, которые брали от них огромное количество электричества.

Правые во Франции и Германии все активнее требуют свернуть зеленую повестку.

Жара душит французскую экономику. Только за это лето серьезный минус урожая пшеницы. Страна входит в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире. Уже поговаривают об импорте. Страшные цифры и в животноводческом секторе: экстремальная жара за ближайшие пять лет "отберет" у аграриев более 1 трлн долларов.

Жара - настоящий стресс для животных. Дефицит воды и выгорание пастбищ приводят к сокращению объема кормов, падению надоев (иногда на 25 %) и производства яиц (до 20 %), к заболеваемости и росту смертности поголовья.

На сегодня прогнозы еще хуже. Производство молочных продуктов во Франции может упасть на 30 %. Это предварительные оценки французской Федерации фермерских профсоюзов.

В некоторых регионах урожай был полностью уничтожен жарой. А тут еще и цены на удобрения выросли на 30 % сначала года. Не говоря уже о том, что поля могут просто сгореть. Европейские леса все чаще вспыхивают как свечки смертоносными пожарами.

В Испании огонь уже натворил немало бед. В июне сгорело 80 тыс. га - это как три Москвы. Производство оливкового масла по прогнозам упадет на 35 %. А оно и так за три года подорожало в 2,5 раза. В Италии температура в период созревания винограда в Тоскане превысила исторические максимумы на 4 градуса. Итальянские виноделы назвали урожай 2026 года "компромиссным", что означает провал. Экспорт вина потеряет до 20 %. В Греции дефицит осадков с марта составил 40 % от нормы, что также пагубно скажется на сельском хозяйстве.

Главный вопрос для простых европейцев - как это влияет на холодильник? В ЕС продовольственная инфляция на момент июля 2026 года составила 9 %.

В начале этого месяца во Франции зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений, когда температура поднялась выше 44 градусов. Летний спрос на электроэнергию стал самым высоким за последние 9 лет, а цены выросли примерно в 4 раза с конца апреля.

Дело не только в экономике, при экстремальных температурах под угрозой находятся сотни тысяч человек. Каждая волна жары приносит смерти, особенно среди пожилых, детей и людей с хроническими болезнями. В зонах особого риска находятся города, больницы, дома престарелых и рабочие места на открытом воздухе. От зноя уже скончались более 10 тыс. человек.

Так, Минздрав Великобритании предложил работодателям "переносить работу на более холодное время", то есть либо рано утром, либо ночью. В испанской Барселоне всем, кто работает на улице, раздают браслеты, которые контролируют температуру тела. Если она повышается слишком быстро, браслет становится красным и издает звуковой сигнал и вибрацию - тогда следует прекратить работу.

Глядя на то, как плавятся светофоры и даже рельсы, как дерутся в магазинах за кондиционеры, как рушится логистика, СМИ все чаще пишут о том, что европейская архитектура не выдерживает жары.

Федеральный министр окружающей среды Карстен Шнайдер заявил, что немецкая экономика несет огромный ущерб от жары, и страна пока недостаточно подготовлена к участившимся волнам зноя. По словам главы ведомства, для адаптации потребуется 20-25 лет.

Жара уже отразилась на качестве жизни среднего европейца. Во-первых, из-за жестких ограничений на использование воды, во-вторых, из-за расходов на электроэнергию. Вот как отныне выглядит жизнь в Мюнхене на фоне экстренных мер.

Легче точно не будет, предупреждают аналитики. В Германии уже подсчитали ущерб от жары до 2030 года. Летний зной обойдется примерно в 112 млрд евро. К такому выводу пришла кредитная страховая компания Alliance Trade.

Графика «В результате жары производительность на каждый дополнительный градус Цельсия выше 30 градусов в среднем снижается примерно на 3%. Затраты на электроэнергию увеличиваются на 1,2% на градус, в том числе из-за более высоких требований к охлаждению».

"Мы могли бы быть вдвое богаче, если бы не изменение климата", уверен Эдриен Билал, известный экономист из Стэнфорда и соавтор исследования о макроэкономических последствиях изменений климата. По его словам, повышение глобальной температуры на 1°C приведет к снижению мирового ВВП на 12 % через 6 лет.

По прогнозам Международной организации труда, к 2030 году планета нагреется еще больше. В отдельные дни на работу станет выходить просто невозможно. Эксперты говорят о том, что будет сокращен рабочий день фермеров и строителей в странах Западной, Северной и Южной Европы. Они первыми страдают от повышения температуры, а работа при аномальной жаре становится не только неэффективной, но и опасной для здоровья.

Мировая экономика потеряет 2,2 % от общего количества рабочих часов, что эквивалентно 80 млн рабочих мест. В денежном выражении экономический ущерб оценили в 2,4 трлн долларов. Больше всего пострадают страны Южной Азии и Западной Африки.

Есть много оценок от различных организаций, во сколько глобальное потепление обходится экономике. Так, Всемирный экономический форум подсчитал, что каждый час финансовая система теряет из-за потепления 16 млн долларов. Чтобы удержать рост температуры в пределах 1-2 градусов, нужно в ближайшие 5 лет сократить выбросы парниковых газов на 25-50 %.

Эксперты Международного института прикладного системного анализа обращают внимание на то, что текущие потери уже весьма серьезны. С 2007 по 2019 год урожайность из-за климатических изменений снизилась на 3,5 %. Если уровень выбросов в атмосферу сохранится на прежнем уровне, то к 2100 году ключевые культуры будут давать урожая меньше на 35 %.

В общем, будет жарко по всем фронтам. Под давлением в ЕС экономика, АПК, энергетика, городская среда. Температура растет, а вместе с ней и цена бездействия. Термометр не читает предвыборные программы. Пока европейские управленцы увлечены геополитикой, с небес на землю возвращает сама природа. И ее не стреножить дубинками, цензурой или слезоточивым газом.