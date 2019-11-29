500 000 евро за информацию о дрезденских грабителях

500 000 евро можно получить за помощь в расследовании ограбления сокровищницы саксонских королей в Дрездене. Награду объявила полиция Германии за любую информацию, которая поможет раскрыть преступление. Если ценные данные сообщат несколько человек, сумму разделят. Напомним, 25 ноября неизвестные похитили из дрезденской галереи драгоценности на миллиард евро.



