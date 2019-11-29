ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

500 000 евро за информацию о дрезденских грабителях

500 000 евро можно получить за помощь в расследовании ограбления сокровищницы саксонских королей в Дрездене. Награду объявила полиция Германии за любую информацию, которая поможет раскрыть преступление. Если ценные данные сообщат несколько человек, сумму разделят. Напомним, 25 ноября неизвестные похитили из дрезденской галереи драгоценности на миллиард евро.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все