50 000 сотрудников "Дженерал Моторс" не вышли на работу

В США бастуют работники концерна "Дженерал Моторс" - это самый массовый протест за последние 12 лет. Сегодня на работу не вышли около 50 000 служащих. На данный момент закрыто более 30 заводов по всей стране, а также 22 предприятия по распределению запчастей. Как долго продлится забастовка, пока неизвестно. Одним из камней преткновения между профсоюзами и компанией стало решение "Дженерал Моторс" закрыть 4 завода в США. Рабочие также добиваются повышения зарплат, большей гарантии занятости и новых льгот.