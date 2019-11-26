50 человек пострадали в результате землетрясения в Албании

Они госпитализированы с различными травмами. Стихия разрушила несколько зданий. Из-под обломков удалось спасти двоих детей. Но под завалами, по словам очевидцев, могут находиться еще десятки людей. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром недалеко от столицы Тираны. Оно стало сильнейшим в стране за последние 30 лет.



