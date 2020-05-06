50 человек задержаны в Гааге на акции протеста против карантина

Полицией в Нидерландах задержаны около 50 человек, которые участвовали в акции протеста против карантина. Митинг проходил в Гааге недалеко от здания железнодорожного вокзала.В Нидерландах зарегистрировано свыше 41 тысячи случаев коронавируса и свыше 5 тысяч смертей. Карантинные меры в стране действуют с 15 марта. Закрыты школы, а также кинотеатры и рестораны.