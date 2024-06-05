50 кораблей, 45 самолетов, 9 тыс. военных - начались крупнейшие в Балтийском море учения НАТО

Учения НАТО раз за разом бьют рекорды по масштабу и агрессивности. Стартовали тренировочные военные маневры Североатлантического альянса - BALTOPS 2024, крупнейшие в Балтийском море.

До 22 июня северо-западные европейские воды будут разрезать полсотни кораблей, поднимут в воздух 45 самолетов, а также задействуют порядка 9 тыс. военных из 21 страны НАТО. Для приема такого числа гостей властям Литвы пришлось даже очистить Клайпедский порт от посторонних судов.