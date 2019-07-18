50 миллионов компенсации выплатит Boeing семьям погибших в авиакатастрофах

Американский авиаконцерн Boeing выделит 50 миллионов долларов на компенсации семьям погибших в авиакатастрофах. Это касается инцидентов с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии. Сумма покроет первоначальные расходы потерпевших. Всего Boeing обязался выплатить 100 миллионов долларов. Напомним, в результате двух авиакатастроф Boeing 737 Max погибли 346 человек.