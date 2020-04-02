50 тысяч индонезийцев пострадали из-за наводнения

В западной части острова Ява из-за мощных дождей началось наводнение. Уровень воды в некоторых районах достигает двух метров. По оценкам Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям, число пострадавших превышает 50 тысяч человек. Сообщается о погибших. Более 8 тысяч домов уничтожены, затоплены десятки школ. Вода заблокировала семь ключевых автомагистралей. Ведутся спасательные работы, чрезвычайные службы подключили волонтеров.