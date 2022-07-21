50 тысяч снарядов и 1600 единиц противотанкового оружия - новая партия Украине от Великобритании

Британское правительство готово поставить Украине дополнительные 50 тысяч снарядов и 1600 единиц противотанкового оружия. Кроме того, на фронт отправятся 20 английских самоходных артиллерийских установок и 36 гаубиц. Эти поставки анонсировал министр обороны Великобритании. Лондон, в отличие от Брюсселя и Вашингтона, вероятно, совсем не беспокоит риск утечки на черный рынок оружия, переданного украинцам.

Фиксируются утечки украинского оружия на черный рынок

А между тем СБУ сообщила, что сегодня в прифронтовой полосе была задержана преступная группа, в состав которой входил иностранец: они предлагали покупателям широкий ассортимент стрелкового оружия, а также наркотики.