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50 тысяч снарядов и 1600 единиц противотанкового оружия - новая партия Украине от Великобритании
Британское правительство готово поставить Украине дополнительные 50 тысяч снарядов и 1600 единиц противотанкового оружия. Кроме того, на фронт отправятся 20 английских самоходных артиллерийских установок и 36 гаубиц. Эти поставки анонсировал министр обороны Великобритании. Лондон, в отличие от Брюсселя и Вашингтона, вероятно, совсем не беспокоит риск утечки на черный рынок оружия, переданного украинцам.
Фиксируются утечки украинского оружия на черный рынок
А между тем СБУ сообщила, что сегодня в прифронтовой полосе была задержана преступная группа, в состав которой входил иностранец: они предлагали покупателям широкий ассортимент стрелкового оружия, а также наркотики.
Но контрабандой, похоже, не брезгуют также и на правительственном уровне: украинский самолет, который разбился позавчера в Греции, вез груз оружия. Его вероятным получателем называют "Хезболлу" - эта организация состоит в международном перечне террористических организаций. Греческие власти молчат о том, что именно удалось обнаружить на месте крушения. По некоторым данным, там были “джавелины”, “стингеры” и стрелковое оружие на 9 миллионов долларов.
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