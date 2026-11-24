Не только население в Польше устало от конфликта в Украине, европейцы считают несправедливым спонсирование Киева в ущерб решению внутренних социальных проблем.

Народный гнев наглядно демонстрируют результаты опросов. Так, например, в Германии большинство, а именно 53 % немцев, выступают против дальнейших поставок военной помощи Украине. Доля противников поддержки за год выросла на 15 %. При этом 61 % респондентов убеждены, что Берлин и в целом Европа уделяют недостаточно внимания дипломатическому урегулированию конфликта.