54 % граждан Британии не доверяют властям в сфере защиты свободы слова

Более 50 % британцев выражают недоверие к действиям властей в сфере защиты свободы слова. Таковы итоги опроса, на которые ссылается газета The Independent.

Также, по данным социологического исследования, 29 % опрошенных опасаются, что защита свободы слова применяется по-разному к разным людям. 26 % полагают, что определенные группы граждан могут высказываться значительно свободнее, чем остальные.

22 % участников опроса обеспокоены задержаниями или расследованиями в отношении людей за высказывания в интернете. Еще 18 % отметили, что чувствуют необходимость следить за тем, что говорят на публике или в Сети.