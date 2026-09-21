54 % поляков недовольны деятельностью Туска на посту главы правительства

Польские СМИ публикуют данные свежего опроса общественного мнения. 54 % граждан недовольны деятельностью Туска на посту главы правительства. Как минимум треть опрошенных считает его политику совершенно провальной.

Помимо прочего, исследование свидетельствует, что поляки все больше "правеют". Именно среди представителей националистов и евроскептиков Туск наименее популярен.

По всем приметам правые в польском обществе теперь довольно уверенно идеологически доминируют. Туску и его товарищам по партии изменение общественных настроений ничего хорошего не предвещает.

Выборы в сейм пройдут через год.