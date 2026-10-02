54-летний британец в одиночку пересек Тихий и Индийский океаны

Дейв Белл из Британии в одиночку пересек Тихий и Индийский океаны на веслах: 15,5 тыс. морских миль (около 28,7 тыс. км) за 327 дней и 16 часов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

54-летний бывший морской пехотинец отправился в путь 9 ноября 2025 года из Перу и 2 октября 2026 года достиг побережья Кении. Мужчина путешествовал на 8,3-метровой карбоновой лодке. По условиям попытки установить рекорд, он не мог сойти на берег или получить физическую помощь от других людей.

Для достижения поставленной задачи Белл греб по 12 часов в день, при этом самостоятельно отвечая за навигацию, приготовление пищи, решение всех возникающих проблем, в том числе ремонт. Так, ему пришлось трижды за путешествие ремонтировать руль.

Прежний рекорд, который, как ожидается, побил Белл, принадлежит американцу Джейкобу Адораму. В 2019 году он преодолел 6140 морских миль (11,37 тыс. км), стартовав из Неа-Бэй в США и финишировав на пляже около австралийского Кэрнса. На пересечение Тихого океана с востока на запад у него ушло 335 дней и 22 часа.