Большинство жителей восточной Германии считают поставки вооружений в Украину чрезмерными, следует из результатов исследования Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap, пишет РИА Новости.

Согласно результатам опроса, 54 % респондентов оценивают поставки оружия киевскому режиму чрезмерными, тогда как соразмерными или недостаточными их считают 37 % опрошенных.

Опрос также показал, что западные и восточные немцы разделены по вопросу отношения к России. Как следует из данных исследования, 47 % восточных немцев убеждены, что Россия представляет мало или никакой угрозы для Германии, в то время как среди западных немцев этот показатель составляет лишь 36 %.

Исследование проводилось с 31 августа по 2 сентября. В опросе приняли участие 1319 человек из западной и восточной Германии. Статистическая погрешность составляет от двух до трех процентных пунктов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.