54 человека погибли на акциях протеста в Мьянме

Не утихают кровавые протесты и в Мьянме. На мититнгующих - не действуют угрозы - со стороны военных и вооруженных сторонников хунты. Местные люди выходят на улицы - несмотря на применение полицейскими - слезоточивого газа, резиновых пуль и боевых патронов. По сообщениям ООН - в результате беспорядков в государстве - погибли 54 человека. Ранены - более сотни. На митингах - против военного переворота - задержаны и арестованы более тысячи 700-сот демонстрантов.



