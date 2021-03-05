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54 человека погибли на акциях протеста в Мьянме

Не утихают кровавые протесты и в Мьянме. На мититнгующих - не действуют угрозы - со стороны военных и вооруженных сторонников хунты. Местные люди выходят на улицы - несмотря на применение полицейскими - слезоточивого газа, резиновых пуль и боевых патронов. По сообщениям ООН - в результате беспорядков в государстве - погибли 54 человека. Ранены - более сотни. На митингах - против военного переворота - задержаны и арестованы более тысячи 700-сот демонстрантов.

Верховный комиссар ООН по правам человека - призвала военных Мьянмы - прекратить убивать. и сажать протестующих в тюрьмы

"Силы безопасности - не должны стрелять боевыми патронами - по мирным демонстрантам"- заявила политик - в своём видеообращении.

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