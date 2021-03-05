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54 человека погибли на акциях протеста в Мьянме

Не утихают кровавые протесты и в Мьянме. На митингующих не действуют угрозы со стороны военных и вооруженных сторонников хунты. Местные люди выходят на улицы, несмотря на применение полицейскими слезоточивого газа, резиновых пуль и боевых патронов. По сообщениям ООН, в результате беспорядков в государстве погибли 54 человека. Ранены более сотни. На митингах против военного переворота задержаны и арестованы более 1 700 демонстрантов.

Верховный комиссар ООН по правам человека призвала военных Мьянмы прекратить убивать и сажать протестующих в тюрьмы

"Силы безопасности не должны стрелять боевыми патронами по мирным демонстрантам", - заявила политик в своем видеообращении.

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