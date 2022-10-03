56 нелегалов на резиновой лодке - миграционный кризис в Средиземноморье

Новый виток миграционного кризиса в Средиземноморье. Греческая береговая охрана спасла 56 нелегалов в водах острова Кефалония. Они направлялись в Западную Европу на резиновой лодке. Изначально от помощи властей отказывались, но после ухудшения погоды были вынуждены согласиться. В последние недели поток беженцев из Ближнего Востока снова вырос. К сожалению, фиксируется и рост погибших при попытке пересечь Средиземное море. Счет уже идет на сотни человек.

