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56 нелегалов на резиновой лодке - миграционный кризис в Средиземноморье

Новый виток миграционного кризиса в Средиземноморье. Греческая береговая охрана спасла 56 нелегалов в водах острова Кефалония. Они направлялись в Западную Европу на резиновой лодке. Изначально от помощи властей отказывались, но после ухудшения погоды были вынуждены согласиться. В последние недели поток беженцев из Ближнего Востока снова вырос. К сожалению, фиксируется и рост погибших при попытке пересечь Средиземное море. Счет уже идет на сотни человек.

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