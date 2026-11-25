Жители Латвии все тревожнее смотрят в ближайшее будущее. Согласно соцопросу, уже 57 % населения ждут ухудшения экономической ситуации в ближайшие 3 месяца, а каждый 5-й прогнозирует резкий спад.

Для сравнения, еще в июле пессимистов было 44 %. Доля тех, кто верит хотя бы в стабильность, снизилась с 50 % до 36 %, а на улучшение жизни надеются лишь 7 % латвийцев.

Тревога накрыла все поколения: даже среди молодежи ожидания спада подскочили с 26 до 40 %.

Впрочем, подобная картина - общая для стран Балтии, и у соседей настроения - еще мрачнее: в Литве ухудшения ждут 68 % жителей, а в Эстонии - 73 %.

Главными причинами люди называют рост цен на энергоресурсы и политику властей.