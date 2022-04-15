Не только спорная внешняя политика, но и скандальное личное поведение. 57 % жителей Великобритании хотят, чтобы премьер-министр Борис Джонсон ушел в отставку. А в Лондоне этот процент еще больше - 62!



Горе-премьеру припоминают нелегальные вечеринки на Даунинг-стрит в пик локдауна. Отговорки, будто он не знал, что нарушает закон, - намеренная ложь, уверены британцы. Хотя поездки в Киев и громкие антироссийские лозунги слегка сместили внимание общественности от неминуемой отставки Джонсона, ему грозит новая волна народного негодования. Все больше жителей Туманного Альбиона понимают, что именно антироссийские санкции - причина сильнейшего за последние 30 лет кризиса. Скачок цен на газ и электроэнергию повлек за собой рекордную инфляцию - более 6 %.

