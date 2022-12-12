5 американских штатов запретили использовать TikTok на правительственных смартфонах

Самоцензура по-американски. Сразу пять американских штатов приняли законы о запрете использования TikTok на правительственных смартфонах. Теперь соцсеть на местном уровне запрещена в Техасе, Мэриленде, Южной Дакоте, Южной Каролине и Небраске. Запрет объясняют "защитой киберинфраструктуры и безопасности из-за связи соцсети с Китаем". Местные власти не стали дожидаться, пока администрация Байдена закончит проверку ресурса, и решили перестраховаться.