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5 американских штатов запретили использовать TikTok на правительственных смартфонах
Самоцензура по-американски. Сразу пять американских штатов приняли законы о запрете использования TikTok на правительственных смартфонах. Теперь соцсеть на местном уровне запрещена в Техасе, Мэриленде, Южной Дакоте, Южной Каролине и Небраске. Запрет объясняют "защитой киберинфраструктуры и безопасности из-за связи соцсети с Китаем". Местные власти не стали дожидаться, пока администрация Байдена закончит проверку ресурса, и решили перестраховаться.
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