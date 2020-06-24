5 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике

Число погибших от мощного землетрясения в Мексике возросло до 5 человек. Толчки магнитудой 7,5 зафиксировали в штате Оахака на юге страны. Не менее 30 человек получили ранения. Повреждены дороги, линии электропередачи, несколько церквей, больницы, откуда пришлось эвакуировать пациентов и персонал. Власти привлекли военных для помощи населению. Колебания земной поверхности ощущались на территории нескольких регионов, в том числе в столице страны Мехико. Очаг залегал на глубине 5 километров, эпицентр - в 23 километрах от населенного пункта Крусесита на тихоокеанском побережье города Оахака.