3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
5 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике
Число погибших от мощного землетрясения в Мексике возросло до 5 человек. Толчки магнитудой 7,5 зафиксировали в штате Оахака на юге страны. Не менее 30 человек получили ранения. Повреждены дороги, линии электропередачи, несколько церквей, больницы, откуда пришлось эвакуировать пациентов и персонал. Власти привлекли военных для помощи населению. Колебания земной поверхности ощущались на территории нескольких регионов, в том числе в столице страны Мехико. Очаг залегал на глубине 5 километров, эпицентр - в 23 километрах от населенного пункта Крусесита на тихоокеанском побережье города Оахака.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов