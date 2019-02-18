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5 лет назад на Майдане в первый раз пошло в ход огнестрельное оружие
Сегодня в истории Украины день, в который 5 лет назад на Майдане в первый раз пошло в ход огнестрельное оружие. По официальной версии, стрельбу открыли неизвестные снайперы. К тому моменту протесты против решения правительства Украины приостановить вступление страны в Евросоюз шли уже почти 3 месяца. В Киеве погибли свыше 100 человек: и участники акций протеста, и сотрудники Министерства внутренних дел.
Сейчас одна из главных угроз для Украины - это отток трудоспособного и образованного населения. По данным ООН, страна находится на 8-м месте в мире среди государств с наибольшим количеством внешних мигрантов.
Задачей №1 остается мирное урегулирование конфликта на востоке Украины. Сегодня, в центре Донецка, прогремели сразу 3 взрыва. Жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, неустановленные взрывные устройства были сброшены с беспилотного летательного аппарата.
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