Сегодня в истории Украины день, в который 5 лет назад на Майдане в первый раз пошло в ход огнестрельное оружие. По официальной версии, стрельбу открыли неизвестные снайперы. К тому моменту протесты против решения правительства Украины приостановить вступление страны в Евросоюз шли уже почти 3 месяца. В Киеве погибли свыше 100 человек: и участники акций протеста, и сотрудники Министерства внутренних дел.