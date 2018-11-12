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5 миллионов евро должны заплатить каталонские политики за проведение опроса о независимости
Почти 5 миллионов евро должны будут выплатить каталонские политики во главе с экс-главой женералитета Артуром Масом за проведение опроса о независимости 9 ноября 2014 года. Постановление вынесла счетная палата Испании. Полтора года назад Высший суд Каталонии лишил Артура Маса права занимать госдолжности и приговорил его к штрафу в 36 тысяч евро, обвинив в злоупотреблении властью. Напомним, 4 года назад по результатам голосования более 80 % каталонцев выступили за независимость региона.
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