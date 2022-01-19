5 пациентов погибли во время пожара в доме престарелых в испанском городе Монкада

Пожар в доме престарелых в испанском городе Монкада. 5 человек стали жертвами огня. Большинство постояльцев пожарные успели эвакуировать, однако операция была затруднена из-за физического состояния людей, которым трудно передвигаться без посторонней помощи. 11 человек направлены в больницы из-за отравления дымом, трое - в тяжелом состоянии. Отравление получили в общей сложности полсотни пациентов. Причины возгорания выясняются.