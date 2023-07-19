3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
5 стран подписали декларацию о запрете импорта украинского зерна
Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Болгария подписали декларацию о запрете импорта украинского зерна после 15 сентября.
Они согласны на транзит, но только с ужесточенным контролем: фермеры ранее протестовали против ввоза украинского продовольствия, которое формально должно было следовать дальше, но фактически оставалось, например, в Польше. Декларация означает продление ограничений, которые введены на период до 15 сентября. Варшава заявляет, что запрет будет действовать, какое бы решение на этот счет ни принял ЕС.
Реакция Брюсселя пока неизвестна. Декларация дополняет прекращенную зерновую сделку. Россия вышла из нее накануне, и в настоящий момент в украинских портах уже застряло не менее 12 сухогрузов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей