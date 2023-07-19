5 стран подписали декларацию о запрете импорта украинского зерна

Они согласны на транзит, но только с ужесточенным контролем: фермеры ранее протестовали против ввоза украинского продовольствия, которое формально должно было следовать дальше, но фактически оставалось, например, в Польше. Декларация означает продление ограничений, которые введены на период до 15 сентября. Варшава заявляет, что запрет будет действовать, какое бы решение на этот счет ни принял ЕС.