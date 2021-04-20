5 тысяч спасателей пытаются потушить пожары в ЮАР

Кейптаун продолжает борьбу с мощным пожаром на одном из семи чудес природы - Столовой горе. Ночные кадры, снятые очевидцами, напоминают апокалипсис. Идет эвакуация населения, пламя угрожает жилым районам. Плотный дым накрыл практически весь город. Число пожарных, которые борются с огнем, увеличено до пяти тысяч, им помогают добровольцы. С воздуха на огонь беспрерывно скидывают воду вертолеты. Тушение усложняет жара, из-за нее постоянно появляются новые очаги возгорания.



