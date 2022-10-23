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5-тысячный марш в Мадриде - о чем скандировали демонстранты

Недовольство политикой Евросоюза все больше ощущается на улицах Европы, где каждые выходные проходят акции протеста. В Мадриде демонстранты потребовали повышения зарплат и пенсий в условиях роста цен, а также призвали поддержать покупательскую способность населения и улучшить условия труда. Об этом скандировали в 5-тысячном марше.

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