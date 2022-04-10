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Тысячи латвийцев могут остаться без работы из-за 5-го пакета санкций ЕС

Тысячи латвийцев могут остаться без работы из-за остановки автоперевозок Беларуси и России. Об этом заявил глава ассоциации грузовых перевозчиков Latvijas Auto Александр Поцелуйко. Он отметил, что закрытие границы повлияет не только на шоферов, но и на связанные предприятия.

Напомним, ранее Евросоюз утвердил 5-й пакет антироссийских санкций, где есть пункт о запрете на грузовое транспортное сообщение с Россией и Беларусью, в том числе транзит через ЕС. Это очередной пример, когда санкции сработали во вред самой Европе.

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