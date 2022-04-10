Тысячи латвийцев могут остаться без работы из-за 5-го пакета санкций ЕС

Тысячи латвийцев могут остаться без работы из-за остановки автоперевозок Беларуси и России. Об этом заявил глава ассоциации грузовых перевозчиков Latvijas Auto Александр Поцелуйко. Он отметил, что закрытие границы повлияет не только на шоферов, но и на связанные предприятия.