Сразу 6 стран ЕС оказались вовлечены в ожесточенный конфликт с Брюсселем по поводу бюджетных планов Евросоюза. Брюссель представил проект бюджетного закона, в котором запланированы расходы в сумме 2 трлн евро. Однако Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Швеция полагают, что Еврокомиссию обуяла склонность к транжирству.

Значительную часть этих 2 трлн составляют заемные средства, которые резко увеличат кредитное бремя стран ЕС. Бюджет рассчитан на период до 2034 года. Глава Еврокомиссии считает, что ЕС нуждается в реформировании своей экономической модели: прежде процветание Старого Света было основано на доступе к дешевым энергоносителям, к китайскому рынку и верности принципам торговой глобализации. Теперь воцарился кризис, и, чтобы сохранить экономическое лидерство, необходимы реформы, считает фон дер Ляйен, и без 2 трлн тут никак.

Оппозиция в лице 6 ведущих стран Евросоюза не против реформ, но против кредитного ярма.

Между тем и в самой Еврокомиссии всё очень неладно: СМИ сообщают, что между комиссарами установились крайне напряженные отношения: в частности, конфликтуют фон дер Ляйен и Кайя Каллас, которая заведует международными делами.

Судя по всему, в Брюсселе начался период жесткой политической турбулентности, который обещает затянуться надолго.