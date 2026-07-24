600 тыс. жертв, 100 тыс. срывов операций: как блокада США привела к гуманитарной катастрофе в Кубе

Краткий пересказ от ИИ

История кубинского эмбарго - это хроника долгой, методичной расправы сверхдержавы над маленьким островом, чья единственная вина заключается в желании сбросить оковы экономической зависимости.

Play Специальный репортаж | Как США душат Кубу топливной блокадой В условиях ужесточeнного американского эмбарго и полной топливной блокады Куба столкнулась с тяжелейшим гуманитарным кризисом. Массовые блэкауты, остановка больниц, отмена десятков тысяч операций, рост детской смертности и вспышки заболеваний - прямое следствие политики максимального давления.

Все началось в октябре 1960 года. Стоило правительству Фиделя Кастро вернуть кубинские ресурсы и собственность самому кубинскому народу, как администрация Дуайта Эйзенхауэра тут же ответила карательными мерами, запретив экспорт на Кубу.

Вашингтон не простил непокорности, и уже в феврале 1962 года Джон Кеннеди подписал указ о введении полного торгово-экономического эмбарго. Осада была окончательно узаконена в марте 1996 года, когда Конгресс США принял закон Хелмса-Бертона. Американские законодатели буквально забетонировали санкции, лишив президента права единолично снять эмбарго. Гаване выставили заведомо невыполнимые, ультимативные условия, превратив экономическую удавку в бессрочный закон.

Лишь в 2014-2016 годах наступил короткий проблеск. Барак Обама признал неэффективность давления, восстановил дипломатические отношения и приоткрыл двери для торговли и поездок, дав надежду на мирное сосуществование. Но право Кубы на развитие вновь было растоптано.

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025-го Вашингтон перешел к стратегии тотальной изоляции Гаваны. Трамп поставил подпись под судьбоносным для острова указом, который официально возводит Кубу в ранг необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности США. За этой формулировкой скрывается объявление морской блокады. Вашингтон ввел жесткие заградительные пошлины. Остров методично отрезают от мировых логистических цепочек, превращая его энергетический голод в абсолютный.

Второй указ перевел эмбарго на жесткую иранскую модель вторичных санкций. Перед мировым бизнесом поставили ультиматум. Любые иностранные банки и корпорации будут навсегда изгнаны с американского рынка, если проведут хотя бы одну финансовую транзакцию с Кубой. Экономическая осада превратилась в тотальную изоляцию.

Администрация Трампа официально объявила о возобновлении кампании максимального давления. Захватив Николаса Мадуро, Вашингтон полностью перекрыл поставки венесуэльской нефти на Кубу. Спустя пять месяцев Министерство энергетики Кубы объявило, что в стране полностью закончились запасы нефти и дизельного топлива.

Больницы перешли в аварийный режим работы. Электричество подается строго дозированно. В Гаване свет отключают на 30 ч подряд. В сельской местности отключения длятся более 70 ч без перерыва.

Марк Капуто, аналитик, специальный корреспондент издания Axios (США):

"Между Кубой и Венесуэлой есть три основных различия. В Венесуэле, когда летом 2025 года операция только начиналась, советники администрации Трампа стали за неимением лучшего термина обрабатывать Делси Родригес. На тот момент вице-президента при Мадуро, которая сейчас является лидером Венесуэлы. Они пытались прощупать почву и понять кто примет власть, если Мадуро уберут. Была своего рода вертикальная структура власти, которая позволяла это провернуть".

По его словам, на Кубе Соединенные Штаты не могут найти кого-то подобного: "Помимо того, что на Кубе нет своей Делси, есть еще и тот факт, что сама структура власти на Кубе устроена иначе. И, наконец, еще один фактор заключается в том, что в отношении Кубы действует американское эмбарго, которое было законодательно закреплено. В Венесуэле такого не было. Так что Куба - это гораздо более крепкий орешек, чем Венесуэла".

За время, прошедшее с момента введения Вашингтоном топливного эмбарго и вплоть до начала второй декады июля, энергосистема Кубы пережила четыре полных блэкаута. Интервалы между катастрофическими сбоями стремительно сокращаются, превращая жизнь на острове в непрекращающуюся борьбу за выживание.

Брайн Винтер, вице-президент аналитического центра Council of the Americas (США):

"Мы сейчас на финишной прямой. С начала этого года, когда администрация Трампа объявила о блокаде импорта топлива на Кубу, план всегда заключался в том, чтобы добраться до карибского лета. До этих жарких месяцев июля и августа, когда даже в хороших условиях жизнь в этой части мира может быть невыносимой. В надежде с точки зрения администрации Трампа добиться каких-то политических изменений".

"И вот мы дождались. Условия на острове стали исключительно сложными не только из-за неудобств, связанных с отсутствием электричества, но и из-за влияния этого на такие вещи, как операции в больницах и количество продуктов питания, доступных для кубинцев", - обозначил он.

На острове отменено или перенесено более 100 тыс. хирургических операций, и 12 тыс. из них - это сорванные процедуры для тяжелобольных детей. Запрет на импорт простейших медицинских компонентов нанес сокрушительный удар по детской онкологии, снизив показатели выживаемости малышей с прежних 85 % до критических 65 %.

"Нет сомнений, что меры, принятые администрацией Трампа, в этом году привели к страданиям на острове и, вероятно, согласно сообщениям с Кубы, к гибели людей, - подчеркнул Брайн Винтер. - Как американец, следящий за событиями в Латинской Америке, я считаю, что роль США в страданиях на острове не получила здесь, в Соединенных Штатах, большого политического внимания. Вы не услышите обсуждения на эту тему. Вы не увидите особого освещения страданий кубинцев в новостях".

Десятки тысяч беременных женщин находятся в зоне риска. Из-за отсутствия электричества и бензина отменены УЗИ. Роды проходят в темноте без неонатологов, которые не могут добраться до больницы из-за паралича транспорта. До 85 % профильных врачей проживают за пределами муниципалитетов, в которых расположены больницы. От транспортного сообщения зависит, окажется ли рядом с роженицей в критический момент квалифицированный специалист или нет. Статистика со всей присущей ей черствостью показывает: после ужесточения американских санкций детская смертность на острове выросла более чем в два раза.

Бруно Родригес, министр иностранных дел Кубы:

"Блокада душит и убивает молча. Правительство США, в частности Государственный департамент, распространяет ложь о том, что блокада направлена не против кубинского народа, а только против правительства. Что ж, спросите жителей Кубы, страдают ли они из-за блокады? Возможно, вам даже стоит спросить дипломатов, корреспондентов и других иностранных граждан, проживающих на Кубе".

Из-за вторичных санкций Соединенных Штатов кубинская медицина обеспечена лекарствами лишь на 30 %. В больницах закончились физраствор, шприцы, хирургические перчатки. Верховный комиссар ООН по правам человека констатировал: США наносят огромный ущерб мирному населению. Дети умирают из-за того, что врачи лишены доступа к базовым лекарствам. Это неприемлемо.

"Я общался с разработчиками вакцины. Они говорят, что производство медикаментов на Кубе упало ниже 20 % от необходимого уровня. Причина проста: на заводах банально нет дизельного топлива, - отметил независимый журналист Кубы Эд Огастин. - Куба стала единственной страной в Латинской Америке, которая создала собственные вакцины от COVID-19. И они чертовски хороши. Они ничем не уступают вакцине от Pfizer и показывают эффективность в 90 %".

Эд Огастин:

"Висенте Верес, пожалуй, самый известный кубинский разработчик вакцин, сказал мне: "Эд, я пошел в здравоохранение ради того, чтобы мои дети и внуки ни в чем не завидовали детям в развитых странах. И мы этого добились. Сейчас на Кубе уровень вакцинации от большинства болезней выше, чем в Соединенных Штатах. Но теперь я по-настоящему боюсь за будущее своих внуков".

Из-за нехватки дизельного топлива для мусоровозов улицы Гаваны и других городов страны завалены гниющими тоннами отходов. В преддверии сезона ураганов это грозит вспышками инфекционных заболеваний. Из-за отключения насосов более 20 % населения острова осталось без регулярного доступа к питьевой воде. Объемы внутреннего производства продуктов питания на Кубе за последние месяцы сократились на 60 %. Из-за отсутствия горючего тракторы не выходят в поле, срывается сбор урожая, а отсутствие рефрижераторов приводит к мгновенной порче запасов.

Эд Огастин:

"Восточная Куба намного беднее, чем Гавана, столица. И ужасно видеть обнищание почти всего населения, особенно уязвимых групп. Вот несколько примеров. Голод на Кубе теперь растет. 10 лет назад Куба была одной из немногих стран Латинской Америки, по данным ЮНИСЕФ, где практически полностью искоренили детское недоедание. Но теперь детское недоедание стремительно растет".

Из-за топливной блокады в портах Кубы простаивают контейнеры даже с той гуманитарной помощью, которую пытается доставить Всемирная продовольственная программа ООН. Ее физически не на чем развозить по провинциям.

Американские официальные лица, госсекретарь США Марк Рубио, к примеру, демонстрируют, что значится в словарях напротив слова "лицемерие". Вашингтон заявляет, что среди причин его давления на Кубу - гуманитарный кризис на острове, в котором виноваты местные власти. На борьбу с ним США и выступили. Но что ООН, что профильные международные ведомства, что аналитические центры твердят, тот самый гуманитарный кризис в полном его проявлении начался на Кубе вместе с американскими санкциями. Он - их прямое следствие.

Односторонние экономические санкции ежегодно уносят жизни 600 тыс. мирных граждан. Показатель сопоставим с глобальными потерями человечества в вооруженных конфликтах и войнах. Об этом свидетельствуют данные фундаментального глобального исследования, опубликованного в британском журнале Lancet Global Health. Это первая в истории медицины и экономики масштабная научная работа, которая детально доказывает прямую связь между экономическим давлением и ростом смертности среди населения.

Ровно 51% от общего числа смертей, вызванных односторонним давлением, приходится на детей в возрасте до 5 лет. Наибольший удар приходится на младенцев в возрасте до 1 года.

Статистический анализ показал, экономическая блокада со стороны США удерживает кровавое первенство по количеству смертей во всем мире. При этом важно понимать, данное исследование охватывает период лишь до 2021 года. Это значит, что колоссальные цифры смертности еще не учитывают последствий нынешней беспрецедентной топливной и финансовой блокады Кубы со стороны Вашингтона. Когда ученые проанализируют данные за текущие годы, реальный масштаб спровоцированной США гуманитарной катастрофы окажется еще более шокирующим.

Сейчас Вашингтон держит паузу в отношении Кубы, не раскрывая финальную карту. То ли выжидая момент, то ли намеренно оставляя себе пространство для маневра. Очевидно одно - Белый дом стремительно расширяет арсенал силового и экономического давления. На этом фоне дальнейший сюжет по оценкам экспертов сводится к четырем вероятным сценариям: от прямой гуманитарной интервенции и точечных принудительных ударов до провоцирования раскола внутри кубинских элит и принуждения Гаваны к капитуляции через систему навязанных уступок. Ближайшие месяцы не сулят Кубе ничего хорошего. Ситуация ухудшается, пик летней жары и неизбежный сезон ураганов готовы нанести финальный удар по остаткам кубинской инфраструктуры.

Гуманитарная интервенция становится для Вашингтона идеальным решением, изящным способом зайти на остров без топота берцев, обходя все риски классической войны. Сценарий Белого дома, вероятнее всего, начнется под маской милосердия. США запустят на Кубу международные организации, религиозные миссии и сеть карманных НПО для распределения пайков и медикаментов. Американской же армии в этом спектакле достанется самая прагматичная роль: держать Кубу на прицеле, контролировать морские порты, душить альтернативную логистику и диктовать Гаване свои условия под предлогом обеспечения безопасности.

Ребекка Байч, политический обозреватель, эксперт по национальной безопасности США:

"Они проводят военные учения, чтобы подготовиться именно к такому сценарию. Они, знаете ли, рассматривали это на протяжении десятилетий. Но сейчас относятся к этому гораздо серьезнее. И Торрес Ривера, временно поверенный в делах Кубы в США, сказала мне, что эти учения не носят наступательного характера. Это не учения по подготовке к нападению на США или каким-либо образом направленное против США. Они просто готовятся к сценарию вторжения, в котором им придется занять оборонительную позицию. И она признала, что такой сценарий может быть очень жестоким, даже отметив, что это может выглядеть как кровавая бойня".

Второй сценарий предполагает не полномасштабную войну, однако, военные действия. Их цель - взвинтить для Гаваны цену сопротивления и парализовать госаппарат, но при этом не брать США на себя ответственность за управление островом. Свержение режима здесь не ставится во главу угла. Задача - показать власти ее уязвимость.

Юридический фундамент для этого Вашингтон уже заложил, предъявив обвинение Раулю Кастро и его соратникам. Схема скопирована с венесуэльского кейса Николаса Мадуро. В рамках этого сценария Пентагон может пойти на задержание фигурантов черного списка или нанести точечные удары по центрам кубинской разведки, военным базам и критической инфраструктуре под предлогом защиты нацбезопасности США.

Сигналами к запуску этой схемы станут новые уголовные дела против кубинского генералитета, сливы разведданных в СМИ, наращивание американского флота в Карибском море и агрессивная риторика Белого дома о транснациональной преступности, исходящей из Гаваны. Даже переговоры и вынужденные уступки Гаваны превращаются американцами в инструмент дестабилизации. Любое проявление гибкости со стороны кубинского руководства намеренно используется Белым домом, чтобы спровоцировать внутренний раскол на острове. Таким может оказаться третий сценарий.

Стратегия Вашингтона, основанная на сочетании экономического давления и точечных санкций, может быть направлена на постепенное ослабление единства кубинских элит, а не на немедленный крах системы. Подобная политика усугубит раскол между консерваторами и сторонниками реформ внутри правящего класса. Данные противоречия, по прогнозам экспертов, могут перерасти в масштабный внутриполитический кризис в период смены поколений, особенно после ухода 95-летнего Рауля Кастро, что ослабит действующее руководство.

Четвертый трек - классическая дипломатия канонерок. Вашингтон рассчитывает, что запредельное давление в конце концов принудит Гавану сесть за стол переговоров.

Впрочем, история доказывает, за десятилетия осады Куба научилась превращать сопротивление внешнему давлению в главный элемент своей политической идентичности. Так что автоматической капитуляции ждать не стоит.

Кубинские элиты прагматичны, они детально препарируют свежий опыт соседней Венесуэлы. Операция Трампа против Мадуро наглядно показала Гаване весь арсенал современного Вашингтона, где экономическая удавка, уголовные дела, работа спецслужб, военный шантаж бьют в одну точку.

Но одновременно этот кейс раскрыл и важную уступку Белого дома: ради быстрой сделки США готовы договариваться с преемниками из старой системы, не настаивая на немедленном демонтаже власти и моментальных реформах. Но с прогнозами стоит быть осторожным. Кубинская система уже не раз доказывала, что способна выживать даже в крайне тяжелых условиях.

Ближайшие месяцы покажут, действительно ли Остров свободы приближается к переломному моменту. Или нынешний кризис станет очередной главой в истории его выживания вопреки самым непростым испытаниям?