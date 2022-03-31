600 работникам Латвийской железной дороги грозит увольнение

В Латвии пройдут очередные сокращения: около 600 сотрудников Латвийской железной дороги могут быть уволены в связи с уменьшением грузопотока из России и Беларуси. Об этом заявил министр сообщения республики. Он пояснил, что полностью заменить российские и белорусские грузы не удастся, несмотря на усилия по замещению потока грузами из других стран, таких, как Казахстан, Узбекистан и Китай. При этом в прошлом году на Латвийских железных дорогах уже сократили почти 1400 человек. Дальнейшее уменьшение транзита российских и белорусских грузов чревато для бюджета страны потерей десятков миллионов евро.

