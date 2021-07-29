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60 тыс. жителей Японии вынуждены покинуть дома из-за ливней


Более чем 60 тысячам человек предписано эвакуироваться в Японии. Речь о провинции Фукуи, которую затопили мощные ливни.

Из-за дождей на нескольких железнодорожных ветках приостановлено движение поездов. Сообщается о случаях отключения электроэнергии и затоплении дорог.

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