62 % опрошенных в Польше негативно относятся к Зеленскому

Более 62 % жителей Польши критически оценивают деятельность Владимира Зеленского с точки зрения национальных интересов своей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса United Surveys, проведенного по заказу портала Wirtualna Polska.

"Более 62 % респондентов имеют негативное мнение о Владимире Зеленском. Менее одного из трех респондентов положительно к нему относятся", - говорится в материале.

Конкретно 37,8 % участников заявили, что оценивают Зеленского "определенно плохо", а еще 24,3 % выбрали вариант "скорее плохо". Положительную оценку дали 21,6 % респондентов, при этом лишь 7,8 % высказались о нем "определенно хорошо". Еще 8,5 % затруднились с ответом.

Отношение к Зеленскому сильно зависит от политических предпочтений поляков. Среди сторонников действующего правительственного лагеря его деятельность положительно оценивают 66 % опрошенных, а негативную позицию занимают 24 %. В среде сторонников оппозиции картина противоположная - 89 % опрошенных дали Зеленскому отрицательную оценку, и только 8 % оценили его работу положительно.

Наиболее критично к украинскому президенту отнеслись сторонники «Конфедерации». Среди них негативную оценку Зеленскому дали 94% участников исследования, причем 85% выбрали вариант «определенно плохо». Положительно деятельность президента Украины оценили 2% представителей этой группы.

Наиболее критично настроены сторонники "Конфедерации". Среди них негативную оценку дали 94 % участников, причем 85 % выбрали вариант "определенно плохо". Положительно его деятельность оценили лишь 2 % представителей этой группы.

Среди остальных респондентов 61 % придерживаются негативного мнения о Зеленском, 20 % оценивают его работу положительно, а 19 % не смогли определиться с ответом. Опрос проводился 16-18 октября 2026 года методом CAWI/CATI на репрезентативной выборке из 1 тыс. человек. Погрешность составляет 3% при уровне доверия 0,95.

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