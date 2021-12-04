63 % жителей хотят уехать из Ливана

Массовый исход мигрантов может начаться из Ливана. Из-за финансовых проблем, безработицы и роста цен более половины жителей (63 %) хотят уехать из страны. Всемирный банк охарактеризовал экономический кризис в Ливане как один из худших, свидетелем которого мир стал за последние 150 лет. Дошло до того, что банки замораживают счета. Накануне группа вкладчиков попыталась прорваться в здание финансового учреждения, чтобы забрать свои деньги, однако их оттеснила полиция.