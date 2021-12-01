3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
$650 тыс. за виртуальную яхту заплатил анонимный пользователь
650 тысяч долларов выложил неизвестный пользователь за виртуальную яхту в метавселенной Sandbox. Она стала самым дорогим предметом, когда-либо проданным на платформе. Виртуальное плавсредство описывают как "ультрароскошную мегаяхту" с двумя вертолетными площадками, джакузи и другими удобствами.
На яхте,которая получила название Metaflower, также есть три палубы для развлечения гостей. Кто именно стал ее обладателем, не сообщается. Эксперты рынка отмечают, что с тех пор как Марк Цукерберг изменил название своей компании в социальных сетях на Meta, события в метавселенной стали привлекать большое внимание СМИ. Продажа предметов роскоши в новой трехмерной итерации интернета в последнее время становится популярной.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все