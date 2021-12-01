$650 тыс. за виртуальную яхту заплатил анонимный пользователь

650 тысяч долларов выложил неизвестный пользователь за виртуальную яхту в метавселенной Sandbox. Она стала самым дорогим предметом, когда-либо проданным на платформе. Виртуальное плавсредство описывают как "ультрароскошную мегаяхту" с двумя вертолетными площадками, джакузи и другими удобствами.



На яхте,которая получила название Metaflower, также есть три палубы для развлечения гостей. Кто именно стал ее обладателем, не сообщается. Эксперты рынка отмечают, что с тех пор как Марк Цукерберг изменил название своей компании в социальных сетях на Meta, события в метавселенной стали привлекать большое внимание СМИ. Продажа предметов роскоши в новой трехмерной итерации интернета в последнее время становится популярной.